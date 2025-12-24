Controradio Club: associati, per continuare a stare insieme. Tutte le info e i gadgets

Controradio Club 2026: prosegue il tesseramento a sostegno della radio. Le due radio aperte e l’avvio della campagna hanno portato circa 300 tessere, vi ringraziamo per la pronta risposta. Ma non possiamo e dobbiamo fermarci, c’è bisogno del vostro aiuto associandovi o regalando la tessera in queste festività. In occasione del 50esima della radio ci sono anche dei gadgets speciali, come il vino e le T Shirts. Potrete venire dal 29 dicembre in orario d’ufficio. Lunedì 5 gennaio invece dalle 8 alle 18:00 Terza Radio aperta agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Possibile iscriversi on line anche su controradioclub.it

’50 anni insieme’, vuol dire tanto ma non tutto. Perché dietro una delle prime emittenti libere nate nel 1976 (e una delle poche rimaste), dietro 10 lustri di trasmissioni e musica che in molti casi hanno fatto da colonna sonora o informativa anche della vostra vita, c’è un’ostinata voglia di andare avanti.

Vogliamo credere nella possibilità che oggi l’informazione (anche quella locale) non sia solo digitale, artificiale o sempre più precaria, che la programmazione non sia fatta solo di playlist autoreferenziali e su piattaforme a pagamento, oppure di selezioni in automatico, ma ci sia qualcuno in carne e ossa, con pregi e difetti, che con passione, professionalità, ascolto e impegno anima un canale di comunicazione e condivisione, come Controradio. Che certo cresce e cambia, aprendosi al multimediale, cercando di stare in un mondo editoriale sempre più in crisi, e in questo sforzo aziendale mantenga però quell’artigianalità e quella cifra che la contraddistingue.

Non uno specchio del vostro io, non una bolla nella quale siete a vostro agio e sempre rassicurati, ma una piazza aperta, libera, dialettica, viva che possa darvi strumenti di riflessione, elaborandoli anche con voi attraverso stimoli, segnalazioni, riscontri che ogni giorno non ci fate mai mancare.

E allora non fateci mancare nemmeno il vostro sostegno. Meno di 20 centesimi al giorno fanno per noi una differenza vitale. Fare crescere quella percentuale che adesso vi vede al 20% nella torta del bilancio di Controradio significherebbe dare ossigeno non solo per il 50esimo che tutti vogliamo festeggiare a marzo ma per il futuro di una radio che ognuno ascolta, giudica e vive a suo modo e che se non ci fosse sarebbe un impoverimento per tutti/e.

Se pensate che i progetti di reindustrializzazione dal basso, di tutela dei beni comuni, di partecipazione e pluralismo siano la scelta giusta per un mondo più sostenibile non potete dunque perdere l’occasione di sostenere Controradio.