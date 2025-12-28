Controradio Streaming
Dom 28 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaCede un pezzo di intonaco a Santa Maria Novella, nessun ferito
ToscanaCronaca

Cede un pezzo di intonaco a Santa Maria Novella, nessun ferito

By Redazione

Un grosso pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella ed è finito a terra, nessuna persona è però rimasta coinvolta.

Il cedimento è avvenuto attorno alle 12,20, nei pressi di un ingresso secondario, a fianco di una pizzeria, sul lato che ospita le postazioni dei taxi. I calcinacci sono finiti sul marciapiede, fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno interdetto la zona, quindi il personale di Grandi stazioni per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le verifiche del caso.

Articolo precedente
Vigili urbani Lucca, ‘stanno arrivando false multe per autovelox tramite e-mail’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31089Cronaca18671Politica4187Cultura & Spettacolo3840Diritti2627Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI