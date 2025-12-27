Vigili urbani Lucca, ‘stanno arrivando false multe per autovelox tramite e-mail’

La polizia municipale di Lucca invita a fare la massima attenzione per false sanzioni da autovelox inviate ad alcuni cittadini via e-mail. Si tratta di una truffa.

In particolare il comando della polizia municipale di Lucca segnala che è in corso una truffa on line attuata con l’invio sugli indirizzi di posta elettronica di una e-mail per il pagamento di una falsa sanzione fatta con autovelox. L’e-mail “contiene al suo interno un link malevolo sul quale non bisogna assolutamente cliccare. Il messaggio non ha per intestatario la Polizia Locale né nessun’altra forza dell’ordine ma utilizza toni ultimativi e minacciosi in quanto il ricevente dovrebbe pagare entro tre giorni cliccando su link”.

La Polizia municipale ricorda che “le notifiche a qualsiasi sanzione amministrativa non possono essere effettuate tramite e-mail ordinaria ma solo attraverso canali ufficiali e verificabili”. Numerose le segnalazioni ricevute dalla polizia locale. Tali invii, rende sempre noto il Comune di Lucca, avvengono soprattutto nei giorni festivi. Per informazioni e segnalazioni telefonare allo 0583-442727.