Sequestro discarica abusiva all’Elba con 40 tonnellate di rifiuti

Sequestrata dalla guardia di finanza una discarica abusiva di circa 1.000 metri quadrati all’isola d’Elba, a Portoferraio (Livorno).

Sequestrata dalla guardia di finanza una discarica abusiva di circa 1.000 metri quadrati all’isola d’Elba, a Portoferraio (Livorno). C’erano 40 tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra cui mezzi pesanti da lavoro (camion, ruspa escavatore, betoniere industriali) ed elettrodomestici – classificati pericolosi per la salute e l’ambiente -, nonché parti di mezzi meccanici, cisterne, roulottes e complementi d’arredo classificati rifiuti non pericolosi. Tutto, affermano le Fiamme gialle, in avanzato stato di deterioramento e di abbandono, accumulati sul suolo in assenza di autorizzazioni e in violazione della norma ambientale vigente. Arpat ha quantificato e classificato i rifiuti trovati anche in previsione della bonifica e del ripristino dei luoghi, ma anche per il versamento alla Regione Toscana del tributo speciale (l’ecotassa) per il conferimento in discarica. Denunciato alla procura di Livorno un soggetto per violazioni alla normativa ambientale di cui al Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 152/2006).