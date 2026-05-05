Furti ad anziani e turisti a Firenze, 2 arrestati

Due rapine in tre mesi, quasi sempre di notte, nel centro storico di Firenze, due persone incastrate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private.

Un cittadino di 35 anni ed una di 21 anni, sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Firenze su richiesta della procura, con l’accusa di furto con strappo e rapina. Una terza persona, destinatario della misura, è per il momento sfuggita alle ricerche e risulta pertanto irreperibile. Gli assalti, secondo quanto ricostruito, sono avvenuti quasi sempre di notte, nel centro storico di Firenze ai danni di turisti ed anziani. Il primo risale al 28 aprile 2024, quando i tre avrebbero strappato dal collo una collana d’oro a una turista statunitense che in compagnia del ragazzo passeggiava in via dei Sassetti. Il secondo furto è avvenuto all’alba del 5 maggio 2024 in via Faenza, ai danni di due studentesse nordamericane che stavano rientrando a casa. Infine, l’indagato irreperibile è accusato di aver strappato la collana d’oro dal collo di un’anziana mentre camminava con il marito in via Maragliano il pomeriggio dell’8 luglio 2024.