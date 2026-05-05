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Mar 5 Mag 2026
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Maltempo, per allagamento chiusa e poi riaperta la carreggiata strada statale a Prato

By Raffaele Palumbo

A Prato è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione dell’innesto con la Ss 716, sulla statale 719 ‘Prato-Pistoia’, a causa dell’allagamento del piano viabile, che interessa il sottopasso di Pratilia.

E’ stata riaperta a Prato, dopo circa un’ora e 15 minuti, la carreggiata, in direzione dell’innesto con la Ss 716, sulla statale 719 ‘Prato-Pistoia’ al km 6.900, precedentemente chiusa a causa dell’allagamento del piano viabile, che interessa il sottopasso di Pratilia. La carreggiata era stata temporaneamente chiusa a causa dell’allagamento del sottopasso. E’ quanto spiegato da Anas. La viabilità è stata comunque garantita sulla complanare che attraversa superiormente il sottopasso stesso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità.

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