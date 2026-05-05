Maltempo in Toscana, allagamenti a Prato e Massa. Allerta arancione sul monte Faeta

Maltempo in Toscana. Oltre l’allerta gialla regionale, occhi puntati, in particolare, sul monte Faeta e i territori interessati, fra Lucca e Pisa, dal largo incendio dei giorni scorsi che ha lasciato le rispettive zone esposte a un maggior rischio idrogeologico e idraulico. Intanto segnalati allagamenti a Prato e Massa.

Un’allerta arancione per rischio idrogeologico, a causa dei temporali è stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale toscana limitatamente alle zone interessate dall’incendio che per giorni ha interessato il Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa e che ha reso più fragile la tenuta dei versanti ed aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste. In corso invece un allerta gialla per temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale fino alla mezzanotte

“E dopo la dichiarazione di emergenza regionale, auspichiamo che il Governo riconosca quanto prima la calamità nazionale – ha affermato il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Matteo Cecchelli – in modo da ottenere le risorse necessarie da utilizzare i mesi estivi per mettere in sicurezza i crinali del monte colpiti dal rogo: è fondamentale arrivare al prossimo inverno almeno avendo già realizzato le opere necessarie e urgenti”. Intanto, conseguentemente alla diramazione dell’allerta arancione oggi nelle aree attraversate dall’incendio il Comune ha emanato “un’ordinanza di chiusura precauzionale di tutte le scuole della frazione di Asciano.

A Prato in mattinata è stata temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione dell’innesto con la Ss 716, sulla statale 719 ‘Prato-Pistoia’, a causa dell’allagamento del piano viabile, che ha interessato il sottopasso di Pratilia. Carreggiata riaperta dopo circa un’ora e 15 minuti, con inevitabili e prolungate ripercussioni sul traffico già solitamente congestionato in zona.

Strade allagate e disagi anche nel territorio di Massa Carrara. Le criticità maggiori riguardano il torrente Carrione, il cui livello è cresciuto a causa delle piogge persistenti. Al momento, tuttavia, la situazione risulta monitorata e sotto controllo. Non mancano le difficoltà per la circolazione: diverse strade risultano allagate e di difficile percorrenza sia a Carrara che a Massa, con disagi diffusi anche nelle aree costiere. Problemi si sono verificati inoltre alla stazione ferroviaria di Massa, dove il sottopasso è stato nuovamente invaso dall’acqua. La protezione civile è impegnata nelle operazioni di controllo e intervento sul territorio.