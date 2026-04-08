Sequestrata discarica abusiva all’Elba con 5 tonnellate di rifiuti

Scoperti e sequestrati a Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, una discarica abusiva di 950 metri quadri con dentro 5 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, e un manufatto abusivo, una costruzione illegale, senza permessi di costruire.

Scoperti e sequestrati a Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, una discarica abusiva di 950 metri quadri con dentro 5 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, e un manufatto abusivo, una costruzione illegale, senza permessi di costruire. C’è un denunciato alla procura per presunte violazioni del Testo Unico Ambientale, del Testo Unico dell’Edilizia e del Codice dei beni culturali. L’ operazione è del Reparto aeronavale della guardia di finanza di Livorno con la sezione di Portoferraio. Nella discarica c’erano materiale ferroso, plastiche, batterie esauste, motocicli e residui di lavorazioni in avanzato stato di deterioramento, ammassati senza autorizzazione e in violazione delle normative ambientali. L’Arpat ha quantificato e classificato i rifiuti in previsione della bonifica dell’area e del ripristino dei luoghi, oltre che per il versamento alla Regione Toscana del tributo speciale per il deposito in discarica (ecotassa). Il manufatto edilizio abusivo è all’isola d’Elba – area tutelata paesaggisticamente – ed ha pavimentazione in cemento, copertura in metallo e allaccio alla rete elettrica, in totale assenza di qualsiasi titolo edilizio.