Vinitaly, prima volta della Regione Toscana con stand istituzionale

Per la prima volta la Regione Toscana sarà presente a Vinitaly (a Verona dal 12 al 15 aprile) con uno stand istituzionale, ‘Casa Toscana’, dove si alterneranno masterclass, degustazioni, incontri e convegni.

Ad animare lo spazio espositivo saranno i Consorzi e Toscana Promozione. “La partecipazione a Vinitaly 2026 – sottolinea il governatore Eugenio Giani, che sarà presente a Verona – rappresenta un’evoluzione nella nostra strategia di promozione: la Toscana non è solo grande vino, ma un sistema fatto di territori, filiere e comunità. La nostra idea di sviluppo è un modello in cui la qualità delle produzioni si integra con le filiere Dop e Igp, la ristorazione e il turismo, generando valore e rafforzando la nostra attrattività internazionale. “Accanto al lavoro fondamentale dei Consorzi – prosegue – abbiamo scelto di valorizzare anche la Toscana meno conosciuta: i piccoli produttori, le aree interne, la viticoltura eroica. Una parte autentica della nostra identità che rappresenta oggi anche una leva strategica per il futuro”. La scelta dello stand istituzionale, aggiunge l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras, è per “valorizzare ancora di più il ruolo strategico che il vino e il turismo rivestono per il nostro territorio – dichiara Marras -. L’enoturismo, infatti, si è evoluto negli anni e oggi rappresenta un elemento capace di integrare produzione, saper fare e accoglienza all’interno di un’offerta turistica di qualità”. Tra gli appuntamenti, le masterclass ‘Vetrina Toscana Vinitaly Experience’, degustazioni con abbinamenti gastronomici legati a prodotti e piatti della tradizione, in collaborazione con l’Unione regionale cuochi toscani. Un ciclo di masterclass sarà dedicato ai territori vitivinicoli meno conosciuti della regione: Arcipelago, Colli di Luni, Mugello e Casentino. Lunedì 13 sarà sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Accademia della fiorentina per sostenere il riconoscimento europeo di Specialità tradizionale garantita (Stg) e la candidatura della bistecca alla fiorentina come Patrimonio immateriale Unesco, mentre martedì 14 il Consorzio Vini di Toscana presenterà le novità del disciplinare Igt Toscana.