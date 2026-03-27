www.controradio.it “Il Gusto Toscano”, due giorni dedicati al vino e all’artigianato agroalimentare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:41 Share Share Link Embed

Vino, eccellenze gastronomiche, prodotti artigianali del territorio, degustazioni, masterclass, show cooking. Tutto questo andrà in scena a Il Gusto Toscano, mostra mercato dedicata al vino e all’artigianato agroalimentare Made in Tuscany, giunta alla sua 8^ edizione, nel weekend del 28 e 29 marzo a Firenze. L’appuntamento è al Conventino Fuori le Mura, negli spazi di Officina Creativa Lab by Artex in via Giano della Bella 20. Due giornate, sabato 28 marzo dalle 11 alle 21 e domenica 29 marzo dalle 11 alle 20, all’insegna del buon vino, delle eccellenze gastronomiche e dei prodotti artigianali del territorio, con degustazioni, masterclass, show cooking e stand enogastronomici, l’ingresso alla manifestazione è gratuito. Protagonista anche la birra in questa edizione con la presenza del fiorentinissimo “ Birrificio Oltrarno”. Elisa Guidi è la Coordinatrice di Artex.