www.controradio.it "Un 25 novembre al mese" - 27 marzo 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:00 Share Share Link Embed

trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

tema di questa puntata – “Sensa consenso è stupro”. La mobilitazione contro il Ddl Bongiorno

ll dibattito sul cosiddetto DDL Bongiorno (dal nome della senatrice Giulia Bongiorno, Lega) è al centro di forti tensioni politiche e sociali, con una mobilitazione nazionale che ha coinvolto oltre 500 centri antiviolenza e migliaia di manifestanti tra febbraio e marzo 2026.



Ospiti: in studio l’avvocata Amelia Vetrone

La mobilitazione iniziata il 15 febbraio e la manifestazione del 28 febbraio. Proseguono gli incontri di mobilitazione ed informazione. La provabilità del reato in aula se passa la formula del dissenso. Cosa

comporta per tutti i reati di violenza sessuale?

conducono: Chiara Brilli, Giorgio Bernardini

con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese