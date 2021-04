Scuola in Toscana: Giani, probabile minimo 60%, meglio 100% per maturandi

Giani su scuola: “Il Consiglio dei ministri probabilmente deciderà per un limite” minimo per la scuola in presenza, “quello del 60%, e sarà quindi una scelta regione per regione”, e “io ho questa opinione, che poi esprimerò nel momento in cui ci sarà sede decisionale: io punterei al 100% per le quinte superiori, perché hanno l’esame di maturità, quindi a mio giudizio è giusto che lì si forzi anche un po’”.

Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a Radio anch’io su Radio1. Infatti, secondo Giani, “i ragazzi prima di affrontare gli esami di maturità devono recuperare quello spirito della preparazione fatta in presenza con l’insegnante e i propri compagni”.

Nella prima fase, ha ricordato il governatore toscano, “io sono sempre stato aperturista per le scuole , a me la scuola piace vederla in presenza, tant’è vero che la Toscana fu la prima regione che l’11 gennaio già aprì con il 50% alle scuole medie superiori, mentre molte regioni sono entrate addirittura all’inizio di febbraio. Però in questa prima fase io sono cauto, mentre sono convinto che già da maggio potremmo puntare a un’apertura che può essere per tutti”.

Giani ha sottolineato che per il Covid “dalla fine di aprile ai mesi di giugno-luglio la situazione, anche in virtù del tempo, quest’anno ancora di più per i vaccini, è destinata a cambiare, quindi io sono convinto che dovremmo prendere provvedimenti di 15 giorni in 15 giorni”.