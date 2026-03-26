Scontro tra auto e tir in A1 durante grandinata, un morto

Incidente mortale la notte scorsa in A1, lungo la carreggiata sud a Barberino del Mugello (Firenze).

Incidente mortale la notte scorsa in A1, lungo la carreggiata sud a Barberino del Mugello (Firenze): il conducente di un’auto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che è finita contro un mezzo pesante fermo in un’isola di sosta per poi tornare al centro della carreggiata dove è stata urtata da altri due tir che sopraggiungevano. Nello scontro è morto un uomo di 48 anni, ferita l’altra persona a bordo della vettura. Al momento dell’incidente la zona era interessata da una forte perturbazione con grandine, come riferiscono i vigili del fuoco, tra i soccorritori intervenuti. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo e la circolazione è stato temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari, hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo il 48enne per il quale il medico ha potuto solo constatare il decesso, mentre la seconda persona sull’auto è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale.