Controradio Streaming
Gio 26 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaScontro tra auto e tir in A1 durante grandinata, un morto
ToscanaCronaca

Scontro tra auto e tir in A1 durante grandinata, un morto

By Raffaele Palumbo

Incidente mortale la notte scorsa in A1, lungo la carreggiata sud a Barberino del Mugello (Firenze).

Incidente mortale la notte scorsa in A1, lungo la carreggiata sud a Barberino del Mugello (Firenze): il conducente di un’auto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che è finita contro un mezzo pesante fermo in un’isola di sosta per poi tornare al centro della carreggiata dove è stata urtata da altri due tir che sopraggiungevano. Nello scontro è morto un uomo di 48 anni, ferita l’altra persona a bordo della vettura. Al momento dell’incidente la zona era interessata da una forte perturbazione con grandine, come riferiscono i vigili del fuoco, tra i soccorritori intervenuti. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo e la circolazione è stato temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari, hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo il 48enne per il quale il medico ha potuto solo constatare il decesso, mentre la seconda persona sull’auto è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale.

Articolo precedente
Scossa ML 4.1 nord di Pistoia: nuova paura in Toscana a 24 ore dal sisma di Fosdinovo
Articolo successivo
Maltempo: neve in Mugello, disagi alla circolazione

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31445Cronaca18961Politica4254Cultura & Spettacolo3851Diritti2655Sanità2546

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI