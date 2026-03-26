Scossa ML 4.1 nord di Pistoia: nuova paura in Toscana a 24 ore dal sisma di Fosdinovo

Epicentro 7 km dal capoluogo, profondità 52 km: avvertita tra Prato e Bologna. Nessun danno, ma allarme repliche dopo Lunigiana. L’Ingv monitora la situazione.

Mentre la Lunigiana digerisce ancora il sisma ML 4.1 di ieri a Fosdinovo (MS), con repliche fino a ML 4.0 che hanno portato a chiusure scuole e verifiche capillari, un nuovo terremoto di magnitudo ML 4.1 ha colpito l’Appennino tosco-emiliano alle 9:40 italiane, epicentro localizzato a 7 km nord di Pistoia (PT), coordinate 43.9992 N, 10.9097 E e profondità 52 km. La Sala Sismica INGV-Roma ha diramato l’allerta immediata, con scossa avvertita da Prato, Bologna, Modena fino Lucca e Firenze: oscillazioni leggere (IV Mercalli), rumori e vibrazioni ma nessun danno o ferito segnalato finora.​ Questo evento, indipendente dalla sequenza lunigianese, riaccende la paura del rischio sismico in Toscana. Ieri, 25 marzo, il sisma a Fosdinovo epicentro ML 4.1 aveva seminato panico con evacuazioni e crolli minori con repliche stamane. Oggi a Pistoia, si ordinano controlli dei Vigili del Fuoco su scuole e ospedali. Dalla Protezione Civile parlano di monitoraggio h24. La shakemap dell’Ingv mostra un ellisse di 10×5 km, con un ipocentro profondo e con dunque impatti superficiali ridotti. La Toscana vive un marzo sismico intenso: dalla zona Pistoia-Montagna Pistoiese (sismicità media, faglia Abetone) alla Garfagnana, alla Lunigiana tettonica. Gli esperti parlano di sequenze separate, senza una correlazione diretta, ma comunque sottolineano uno stress sismico a livello regionale.