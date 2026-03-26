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Gio 26 Mar 2026
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ToscanaCronacaMaltempo: neve in Mugello, disagi alla circolazione
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Maltempo: neve in Mugello, disagi alla circolazione

By Raffaele Palumbo
allerta gialla per

Nevicate in atto sulla viabilità di competenza, a quote superiori di 700-800 metri, sono segnalate dalla Sala di Protezione civile e dall’ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze.

Nevicate in atto sulla viabilità di competenza, a quote superiori di 700-800 metri, sono segnalate dalla Sala di Protezione civile e dall’ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze. Si registrano mezzi pesanti intraversati nella zona Vallombrosa e Londa Stia (Sp 556). Criticità anche a Passo della Colla e al Muraglione. Sulla Londa Stia gli spalaneve non sono riusciti ancora a operare a causa di alberi caduti sulla strada. Dalle 4 di questa mattina operatori di Protezione civile e viabilità della Metrocittà sono al lavoro alla Consuma, territorio al confine tra le province di Firenze e Arezzo, dove si è intraversato un mezzo pesante urtato da un’auto. Chiusura sulla Sr 70. Interventi anche della polizia locale metropolitana. Nel frattempo è allerta meteo su tutta la regione.

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