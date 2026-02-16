Camion invade la carreggiata opposta sull’A1: traffico bloccato tra Firenze Sud e Incisa

Incidente al km 311 direzione Roma a Rignano sull’Arno dalle 8.25; nessuna notizia di feriti, sul posto vigili del fuoco e autogru per rimuovere il mezzo pesante.

Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli al chilometro 311, nel territorio di Rignano sull’Arno, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione sud. Un camion ha invaso la carreggiata opposta per cause ancora da accertare, bloccando completamente il traffico su entrambe le direzioni. Dalle 8.25 i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre della sede centrale e del distaccamento di Figline Valdarno, sono al lavoro per mettere in sicurezza il veicolo. È stata inviata anche un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per rimuovere il mezzo pesante e liberare la sede stradale. Non risultano al momento feriti, ma la dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale. Il traffico è paralizzato con code in entrambe le carreggiate: Autostrade per l’Italia segnala ripercussioni pesanti verso Roma e controflusso verso Firenze. Consigliate uscite alternative a Firenze Sud o Incisa-Reggello, con aggiornamenti in tempo reale via app e sito ufficiale. L’episodio si inserisce in un tratto già critico per lavori di ampliamento della terza corsia.