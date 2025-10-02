Scontro mortale sull’Aurelia: tre vittime e cinque feriti tra cui turisti stranieri

Violento incidente nel grossetano tra un furgoncino e un pulmino turistico: soccorsi in azione e traffico bloccato verso nord.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la statale Aurelia, in direzione nord, nei pressi di Grosseto. Nell’impatto sono stati coinvolti due mezzi: un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti di origine asiatica. Il bilancio è tragico: tre persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite, di cui alcune in condizioni gravi. L’allarme è stato lanciato poco dopo l’alba e sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e due elisoccorso, uno dei quali ha effettuato il trasporto d’urgenza verso l’ospedale di Siena, dove sono stati trasferiti due dei feriti più gravi. Altri due feriti sono stati condotti al pronto soccorso di Grosseto, mentre il quinto è stato elitrasportato a Careggi, a Firenze. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalla dinamica dello schianto e dalla necessità di liberare la carreggiata dai mezzi incidentati. La statale Aurelia, fondamentale arteria di collegamento del litorale tirrenico, è attualmente bloccata in direzione nord: le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi del caso per ricostruire le responsabilità e agevolare la riapertura al traffico, mentre le autorità invitano gli automobilisti a percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione nella zona. L’incidente, che ha visto coinvolti anche turisti stranieri, richiama ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza delle principali vie di comunicazione e la necessità di rafforzare i controlli e la prevenzione degli incidenti, soprattutto nei tratti più trafficati e nei periodi di maggiore afflusso turistico.