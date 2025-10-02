Flotilla, a Firenze e Pisa occupazioni e cortei studenteschi

Centinaia di studenti e di studentesse stanno occupando e manifestando nelle piazze di alcune città toscane, da Firenze a Pisa.

Sono circa un migliaio gli studenti che stanno partecipando al corteo improvvisato in solidarietà con la Global Sumud Flotilla a Firenze. In piazza ragazzi delle scuole superiori, Galileo, Pascoli, Machiavelli-Capponi fra gli altri, e universitari. La manifestazione è partita poco dopo le 11 da piazza Santissima Annunziata e ha fatto una prima sosta davanti al liceo Galileo di via Cavour, dove sono stati invitati gli studenti in classe a unirsi alla protesta. Due gli striscioni “Palestina libera, governo boia’ e ‘Basta complicità, blocchiamo le Università’. Il corteo è poi proseguito lungo piazza Duomo, con alcuni turisti incuriositi che scattavano foto, per raggiungere piazza Brunelleschi, con una breve manifestazione all’interno della Biblioteca umanistica dell’Università. Quindi si è diretto nuovamente al plesso dell’Ateneo di via Laura dove più tardi è prevista un’assemblea pubblica. Mentre sono alcune centinaia gli studenti ancora all’interno del plesso universitario di via Laura a Firenze che è stato di fatto occupato. All’ingresso è stato appeso uno striscione “Se bloccate la Flotilla, blocchiamo tutto”. E’ prevista un’assemblea pubblica. Intanto nella vicina piazza Santissima Annunziata sono arrivati gli studenti del liceo Galileo, dopo un picchetto davanti alla loro scuola. E’ stato improvvisato un presidio con bandiere palestinesi e della pace, ma gli studenti hanno annunciato anche un corteo per le strade del centro, al grido ‘Blocchiamo le scuole, blocchiamo le università’. Bloccata via della Colonna dagli studenti dei licei Michelangelo e Castelnuovo al grido di “Firenze lo sa da quale parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare”. Protesta anche al liceo Pascoli dove i ragazzi non sono entrati in aula e hanno poi deciso di spostarsi in piazza Savonarola per un’assemblea. “Il nostro intento era quella di entrare a scuola e farla in cortile coinvolgendo i professori, ma la dirigente si è opposta”, fanno sapere gli studenti del Collettivo. Situazione simile al Machiavelli-Capponi, dove il Collettivo K1 ha indetto uno “sciopero bianco” dalle lezioni e convocato un’assemblea alle 12 nel cortile della scuola. A Pisa i collettivi universitari hanno occupato la facoltà di lettera dell’Università in segno di solidarietà alla Global Sumud Flotilla intercettata dalle forze israeliane che le hanno impedito di raggiungere Gaza. L’occupazione è scattata al termine del corteo spontaneo promosso in serata e culminato con la temporanea occupazione dei binari della stazione ferroviaria e conseguente stop di un’ora alla circolazione dei treni. Stamani intanto alcune scolaresche degli istituti superiori hanno disertato le aule o ritardato l’ingresso a scuola, mentre alle 13.30 è in programma un’assemblea studentesca che deciderà le prossime azioni e se estendere le occupazioni anche ad altri dipartimenti dell’ateneo pisano.