Cultura, Giani: se vinco non terrò delega come fatto finora

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani lo ha detto oggi nel corso della presentazione del “patto per la cultura” che si è tenuto stamane a Manifatture Digitali cinema, a Prato. Poi la proposta “destinare il 20% degli incassi musei statali ai territori

Per sostenere iniziative culturali”

Una proposta per i bilanci della cultura regionale grazie al 20% degli incassi dei musei statali. A lanciarla, questa mattina, è stato il presidente uscente della Toscana Eugenio Giani. “Per la prossima legislatura vorrei lanciare alla Conferenza delle regioni la proposta che il 20% di quanto lo Stato incassa dai musei statali sul territorio sia destinato a un comitato formato regione per regione, che decide come finalizzare questi introiti per organizzare iniziative culturali”. La proposta di Giani è stata avanzata nel corso della presentazione del “patto per la cultura” che si è tenuto stamane a Manifatture Digitali cinema, a Prato.

“Questa proposta- ha spiegato Giani – mette a riparo le spese per la cultura da quelle che sono le preoccupazioni dei bilanci regionali e comunali”, per quanto riguarda la Toscana “soprattutto legate all’emergenza della sanità. In questo modo la cultura potrebbe avere una finalizzazione dalle casse dello Stato, con il 20% degli incassi dei musei statali che si aggiungono a quanto ogni regione ogni anno destina già ai capitoli della cultura”.

Nel corso dell’evento pratese Giani ha inoltre detto che se dovesse essere lui il prossimo presidente, al contrario dei cinque anni precedenti affiderebbe a qualcuno la delega del suo governo regionale alla cultura.