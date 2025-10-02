Controradio Streaming
Flottilla, Pisa: studenti occupano rettorato dopo corteo

By Domenico Guarino
Rettorato Pisa

 Al termine di un corteo spontaneo per le principali vie del centro circa 300 manifestanti Pro Palestina aderenti ai collettivi studenteschi hanno occupato oggi il rettorato dell’Università di Pisa, nell’ambito delle iniziative di mobilitazione che si stanno svolgendo in tutta Italia a sostegno della Global Samud Flotilla.

L’obiettivo degli attivisti è di restare tutta la notte all’interno del rettorato fino alla manifestazione promossa per domani in occasione dello sciopero generale.
In corteo per domani sono attese migliaia di persone con l’obiettivo di bloccare i luoghi sensibili della città: non solo i poli universitari, ma anche la stazione ferroviaria e non è escluso che vi siano deviazioni in direzione dell’aeroporto e delle principali arterie stradali.

I collettivi universitari da ieri sera hanno già occupato la facoltà di lettera dell’Università di Pisa in segno di solidarietà alla Goobal Sumud Flotilla. L’occupazione è scattata al termine del corteo spontaneo promosso in serata e culminato con la temporanea occupazione dei binari della stazione ferroviaria e conseguente stop di un’ora alla circolazione dei treni.
Stamani intanto alcune scolaresche degli istituti superiori hanno disertato le aule o ritardato l’ingresso a scuola, mentre alle 13.30 è in programma un’assemblea studentesca che deciderà le prossime azioni e se estendere le occupazioni anche ad altri dipartimenti dell’ateneo pisano.

 

