Gaza: in migliaia occupano i binari della stazione SMN a Firenze

I manifestanti per Gaza e per la Flotilla hanno occupato i binari della ferrovia a Firenze Santa Maria Novella, dopo esser entrato in stazione al termine di un corteo in centro. Sono migliaia di persone. Una buona parte dei manifestanti ha superato le forze dell’ordine scendendo dalle piattaforme sui binari e bloccando di fatto la circolazione dei treni in arrivo e partenza.

Oltre 5.000 i manifestanti dentro la stazione Fs di Firenze Santa Maria Novella. Le forze

dell’ordine hanno provato a contenerne la pressione, anche con brevi cariche di alleggerimento, ma poi i manifestanti sono riusciti ad andare sui binari causando il blocco della circolazione dei treni.

I manifestanti pro Pal a Firenze, dopo alcuni attimi di tensione vissuti davanti la ‘porta’ principale di Santa Maria Novella con le forze dell’ordine (tra lanci di bottiglie di vetro, fumogeni e grossi petardi), sono entrati nella stazione di Firenze al grido di “Palestina libera”. Polizia e carabinieri, infatti, si sono spostati su un lato dell’ingresso lasciando aperto un varco su cui si sono gettati i manifestanti. Che sono entrati di corsa e, nel breve, una volta superate le barriere di filtraggio dei passeggeri, hanno raggiunto i binari. Da lì si sono diretti in cima alla stazione dove, in centinaia, stanno dando vita a un presidio. La circolazione, in stazione, è bloccata, mentre i manifestanti accendono anche alcuni fuochi di artificio. E c’è chi, tra i cori, chiede le dimissioni della premier Giorgia Meloni.

I treni dell’Alta Velocità effettuano la fermata nelle stazioni di Firenze Campo di Marte e di Firenze Rifredi. La stazione di Firenze Santa Maria Novella, nel centro storico, è ‘una stazione di testa’: i treni previsti in arrivo a Firenze, in caso di blocco della circolazione, possono essere mandati alle altre stazioni ferroviarie fiorentine.

Quasi due ore sui binari della stazione di Firenze dopo la tensione con le forze dell’ordine e aver ‘invaso’ Santa Maria Novella. Un vero e proprio presidio con i Frecciarossa paralizzati, fermi in banchina, tra cori per la Palestina e Gaza, fumogeni e fuochi di artificio. Ci sono anche dei trombettisti tra i manifestanti di Firenze, così parte un Bella ciao corale. Subito dopo il corteo riparte. Via dalla stazione per invadere i viali intorno alla Fortezza da Basso. Con il traffico in tilt.