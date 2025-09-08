“Sull’Aurelia troppi morti, la pazienza è finita”

Lo ha detto il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, a proposito della messa in sicurezza del tratto dell’Aurelia tra Capalbio e Orbetello che ha scritto una lettera ai parlamentari eletti a Grosseto e Livorno

“Usque tandem”, ricorda l’incipit delle Catilinarie di Cicerone l’inizio della lettera aperta del sindaco di Capalbio (Grosseto), Gianfranco Chelini, a proposito della messa in sicurezza del tratto dell’Aurelia tra Capalbio e Orbetello. La lettera, che comincia con load frase scritta “fino a quando si continuerà ad abusare della pazienza dei maremmani? è stata inviata a parlamentari dei vari schieramenti Simona Petrucci, Manfredi Potenti, Silvio Franceschelli, Ylenia Zambito, Dario Parrini, Simona Bonafè, Chiara Tenerini, Fabrizio Rossi e Marco Simiani.

“È questo l’appello ai parlamentari eletti nel collegio di Grosseto e Livorno perché abbiano un sussulto di dignità nei confronti di un territorio martoriato che non sopporta più dichiarazioni roboanti e impegni insignificanti – aggiunge Chelini -. A Capalbio non sopportiamo più lo sdegno che non dura più di 24 ore dopo ogni incidente mortale sull‘Aurelia“.

“La strada Statale 1 è diventato un cimitero a cielo aperto -sottolinea il sindaco- È arrivato il momento che si sollevi lo stesso sdegno collettivo nazionale succedutosi al crollo del ponte Morandi a Genova”.

Per Chelini, si contano “quaranta anni di dibattiti, fiumi di parole su progetti di autostrade o di adeguamento dell’Aurelia senza alcun risultato concreto. Amministrazioni di ogni colore politico si sono succedute nella responsabilità di non aver messo in sicurezza il tratto ancora non sicuro dell’Aurelia dove c’è stata una vera e propria ecatombe di automobilisti. La messa in sicurezza del tratto dell’Aurelia tra Capalbio e Orbetello adesso, e subito, deve diventare una priorità nazionale”.

Il sindaco ricorda anche “che tra le vittime dei numerosi incidenti mortali sull’Aurelia di fronte a Capalbio va contato anche l’ex ministro, ed ex sindaco di Orbetello, Altero Matteoli, unico nel panorama politico nazionale ad essersi speso per la messa in sicurezza della statale Aurelia, penso ai tratti tra Grosseto e Cecina”.