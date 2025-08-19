Controradio Streaming
Mer 20 Ago 2025
Tir colpisce auto sull'Aurelia e sfonda edificio, un morto
ToscanaCronaca

Tir colpisce auto sull’Aurelia e sfonda edificio, un morto

By Raffaele Palumbo
controradio news

Un Tir colpisce un’auto e sfonda un edificio sull’Aurelia, nei pressi di Capalbio, in provincia di Grosseto. Il bilancio del drammatico incidente e di una persona deceduta. Protesta il sindaco della cittadina toscana.

Drammatico incidente sull’Aurelia in località La Torba, nei pressi di Capalbio, in provincia di Grosseto. Un Tir ha colpito un’auto e poi, fuori controllo, è finito contro un caseificio, sfondando la parete. Secondo quanto si apprende, il conducente dell’auto è morto mentre l’autista del Tir è rimasto ferito ma non risulta in gravi condizioni. L’Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni per i soccorsi e i rilievi della Polizia stradale. Il mezzo pesante è rimasto incastrato nel caseificio, causando il crollo parziale del tetto. “Adesso basta, sono morte più persone su questo tratto di Aurelia, di strada, che sul ponte Morandi, l’indignazione dura sempre il tempo di un mattino”, invece qui “a Capalbio c’è una macabra ricorrenza teniamo il conto delle vittime su quella strada. Destra e sinistra non hanno fatto niente. Ora che c’è la destra al Governo, anche per rispetto di Altero Matteoli, che su questa strada ci è morto, dovrebbero pensare subito a mettere in sicurezza l’Aurelia e a ripensare al Corridoio Tirrenico come una delle priorità”. Lo dice Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, rispetto al grave incidente in cui un Tir ha colpito un’auto sull’Aurelia, dove è morto il conducente, e poi ha finito la corsa contro un caseificio a lato della strada, sfondando il muro. Ennesimo incidente in Toscana durante un’estate che sarà ricordata per essere stata tra le più pesanti da questo punto di vista.

