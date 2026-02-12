S.O.S. PALESTINA 2!

Il prossimo 20 giugno sarà ancora una volta l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze ad ospitare la seconda edizione di S.O.S. PALESTINA, il grande concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici senza Frontiere per le attività di soccorso della popolazione palestinese. “Da più di 80 anni la Palestina è devastata dall’occupazione sempre più violenta dei sionisti israeliani (non dagli ebrei in generale ma dagli estremisti razzisti che si nascondono sotto la bandiera di Israele). La Palestina è ormai un laboratorio a cielo aperto: se nessuno si opporrà al genocidio in atto in quella terra allora tutto sarà permesso in futuro, anche in Italia alla faccia dei neo nazionalisti che sostengono il governo colonialista di Netanyahu. Medici senza frontiere aiuta la popolazione palestinese da decenni e noi artisti uniti non troviamo altro modo civile e costruttivo che questo concerto per aiutare chi aiuta chi è vittima di un infame genocidio quotidiano.”