Il 20 giugno torna all’Anfiteatro delle Cascine S.O.S. PALESTINA 2! Gli artisti che saliranno sul palco hanno generosamente aderito all’invito di Piero Pelù per aiutare Medici Senza Frontiere. Trai primi nomi annunciati: Enzo Iacchetti, i Tre Allegri Ragazzi Morti e Willie Peyote. Si rinnova la collaborazione con Controradio
Il prossimo 20 giugno sarà ancora una volta l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze ad ospitare la seconda edizione di S.O.S. PALESTINA, il grande concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici senza Frontiere per le attività di soccorso della popolazione palestinese. “Da più di 80 anni la Palestina è devastata dall’occupazione sempre più violenta dei sionisti israeliani (non dagli ebrei in generale ma dagli estremisti razzisti che si nascondono sotto la bandiera di Israele). La Palestina è ormai un laboratorio a cielo aperto: se nessuno si opporrà al genocidio in atto in quella terra allora tutto sarà permesso in futuro, anche in Italia alla faccia dei neo nazionalisti che sostengono il governo colonialista di Netanyahu. Medici senza frontiere aiuta la popolazione palestinese da decenni e noi artisti uniti non troviamo altro modo civile e costruttivo che questo concerto per aiutare chi aiuta chi è vittima di un infame genocidio quotidiano.”
Pelù ha annunciato oggi i primi artisti che hanno generosamente aderito all’invito per S.O.S. PALESTINA2!: Enzo Iacchetti, i Tre Allegri Ragazzi Morti e Willie Peyote.
I soldi raccolti (come sempre al netto delle spese sostenute) saranno devoluti anche quest’anno a sostegno dell’organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere e delle sue attività in Palestina in aiuto alle vittime del genocidio. Fondata nel 1971 da medici e giornalisti in Francia, MSF opera in oltre 70 paesi fornendo assistenza sanitaria d’emergenza a popolazioni colpite da guerre, epidemie, disastri naturali e mancato accesso alle cure.
Un ringraziamento speciale per il rinnovato supporto e collaborazione alla realizzazione dell’evento va a: ZEROCALCARE che anche quest’anno ha curato la grafica dell’evento, Le Nozze di Figaro (nella persona di Alessandro Bellucci), Controradio, la Direzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Doc Servizi, Cooperativa dieci oltre ovviamente a TEG (Valentina Parigi) management di Piero Pelù e About (Jessica Gaibotti) per la comunicazione.
È possibile acquistare i biglietti su https://www.ticketone.it/eventseries/sos-palestina-3986194/. L’acquisto del biglietto non darà solo la possibilità di partecipare al grande concerto ma per chi non potrà essere a Firenze quel giorno sarà comunque un sostegno per la raccolta fondi dedicata a Medici Senza Frontiere.
Il ritorno alla location originale (per motivi organizzativi) ci riporta alla mente le immagini dello scorso anno quando PIERO PELÙ, accompagnato da ANTONIO AIAZZI, GIANNI MAROCCOLO e i BANDIDOS, si sono alternati sul palco con (in ordine di esibizione) EVA POLES, ROY PACI, I PATAGARRI, GINEVRA DI MARCO, gli ZEN CIRCUS, i TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, EMMA NOLDE, la BANDABARDO’, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS e AFTERHOURS.
È stata una grande serata di musica e solidarietà grazie alla quale sono stati raccolti 83.000€ che Medici Senza Frontiere ha potuto investire nelle sue attività in Palestina, dove la situazione umanitaria è sempre più complessa.