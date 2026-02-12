A Firenze ‘rivive’ l’Elettrice Palatina, omaggio a Anna Maria Luisa de’ Medici

Musei civici fiorentini aperti gratuitamente, e un ‘living history’ celebrativo: così Firenze rende omaggio ad Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice Palatina. Appuntamenti in programma il 18 febbraio, nell’anniversario della morte dell’ultima discendente della casata de’ Medici, era il 1743, grande figura femminile le cui scelte sono state determinanti per la storia del patrimonio di Firenze e dell’intera città.

Il Comune di Firenze aprirà gratuitamente le porte dei Musei civici ai visitatori e Fondazione Mus.e proporrà un ricordo suggestivo: in Palazzo Vecchio infatti si terrà un’attività di living history – alle ore 11, 12, 15, 16 e 17 – in cui il pubblico potrà dialogare con l’Elettrice, impersonata da Giaele Monaci, per conoscere e riscoprire il carattere peculiare dell’ultima Gran Principessa Medici e approfondire le ragioni storiche che la portarono a concepire e a realizzare il celebre Patto di famiglia, un vero e proprio atto giuridico di tutela stipulato con Francesco Stefano di Lorena, grazie al quale si vincolò allo Stato – il Granducato di Toscana – tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee. È quindi grazie a lei che l’immenso patrimonio fiorentino è rimasto in città fino al presente, e per questo le istituzioni culturali cittadine la celebrano e la ricordano ogni anno.

Per l’assessore alla cultura di Firenze Giovanni Bettarini, “celebrare Anna Maria Luisa de’ Medici significa rendere omaggio a una figura decisiva per la storia e per l’identità stessa di Firenze. Con il Patto di Famiglia, un atto di straordinaria lungimiranza politica e culturale, l’Elettrice Palatina seppe garantire che le collezioni medicee rimanessero patrimonio dello Stato e della città.