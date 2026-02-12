Controradio Streaming
Esplode camion con bombole ossigeno a Bibbiena: tre feriti, maxi emergenza sul posto

Violenta deflagrazione in viale Michelangelo intorno alle 10, coinvolte auto parcheggiate e un appartamento; attivato il protocollo Asl con quattro ambulanze, strada chiusa per sicurezza.

Momenti di panico questa mattina in viale Michelangelo per l’esplosione di un camion carico di bombole di ossigeno: tre persone sono rimaste ferite, ma non in pericolo di vita, con intossicazioni lievi e una lieve ustione alle mani. L’incidente è avvenuto alle 10.06, scatenando un incendio che ha lambito autovetture parcheggiate e un appartamento vicino. Immediato l’intervento del 118 Asl Toscana Sud Est, che ha attivato il gruppo maxi emergenze con quattro ambulanze infermierizzate. I vigili del fuoco del distaccamento locale, carabinieri e polizia municipale hanno circoscritto l’area, chiudendo la strada al traffico per mettere in sicurezza le bombole residue e domare le fiamme. Il sindaco Filippo Vagnoli ha invitato via social a evitare spostamenti non urgenti: “Sul posto forze dell’ordine, amministrazione e pompieri al lavoro“.Le cause sono in fase di accertamento, con ipotesi di malfunzionamento o urto che ha innescato la sequenza esplosiva dell’ossigeno altamente infiammabile. I feriti, ancora non identificati pubblicamente, sono in valutazione medica. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza del trasporto di gas compressi in zone residenziali del Casentino, con le autorità che monitorano l’aria per contaminazioni. La situazione è sotto controllo, ma la via resta interdetta.

