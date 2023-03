‘Rosso di sera’ per la rassegna ‘Critico per un giorno’

Firenze, ‘Rosso di sera’ è stato il nuovo appuntamento con ‘Critico per un giorno’, l’iniziativa del Controradio Club e del Cinema La Compagnia, in cui socio del Controradio Club ha l’occasione di diventare ‘Critico per un giorno’ andando a vedere gratuitamente al Cinema La Compagnia, per poi recensirlo.

Il documentario ‘Rosso di sera’ è il secondo capitolo della trilogia che Emanuele Mengotti dedica agli Stati Uniti, con protagonista indiscussa Las Vegas, ritratta in un periodo molto particolare della sua storia, che ha visto sovrapporsi, lo scoppio della pandemia da Covid, con la campagna elettorale per le elezioni presidenziali che vedeva Donald Trump in lizza per la rielezione a Potus.

Con un uso della telecamera molto discreto, il regista segue per le deserte vie di Las Vegas, deserte dopo che il governatore del Nevada chiude i casinò e i servizi non essenziali, tre personaggi, Mike, medico che deve affrontare la minaccia della crisi sanitaria; Mindy, ex attrice di b-movies, che ha deciso di entrare lizza per diventare la candidata del Partito repubblicano a supporto di Donald Trump e Steve, che vive nei pressi dei canali sotto il livello stradale, che servono per convogliare le rare ma molto improvvise violente piogge alluvionali del deserto del Nevada.