Cartiera nella piana di Lucca in fiamme, lunedì scuole chiuse a Porcari

Porcari, in provincia di Lucca, Scuole chiuse domani, in seguito all’incendio scoppiato questo pomeriggio alla cartiera Essity, dove le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Lo annuncia il sindaco il sindaco Leonardo Fornaciari sui social.

“In qualità di autorità sanitaria – scrive il sindaco che era presente sul luogo dell’incendio della cartiera dove hanno operato sette autobotti dei vigili del fuoco – ho appena emesso una ordinanza che vi chiedo di diffondere che prevede tenere porte e finestre chiuse e non fare attività all’aperto lavare molto abbondantemente qualunque tipo di prodotto della terra. Chiusura per domani lunedì 13 marzo di tutte le scuole di ogni ordine e grado compresi asili nido e centro anziani nel comune di Porcari. Voglio fare tutto ciò che è in mio potere, anche con atti di precauzione, per tutelare la salute di adulti e bambini”.