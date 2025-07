Pisa: spari contro ospedale Stella Maris, indaga la polizia

PISA – La polizia indaga su alcuni colpi di pistola sparati ieri pomeriggio da un’auto contro lo Stella Maris, istituto ospedaliero Irccs per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, di Calambrone, a Pisa. Non ci sono stati feriti, come riportano le edizioni locali de La Nazione e Il Tirreno.

La polizia ha circoscritto l’area del viale del Tirreno e della struttura ospedaliera provata, che è stata evacuata, per effettuare i rilievi. Sarebbe stato visto un uomo fermarsi con l’auto e sparare con un’arma dal finestrino. Sarebbero stato ritrovati due bossoli e l’auto sarebbe stata descritta nei particolari. La polizia sta effettuando le indagini e gli accertamenti per capire, innanzitutto, se si è trattato di colpi a salve o con proiettili, e per risalire all’autore del gesto che ha seminato il terrore sia nei dipendenti e frequentatori dell’ospedale che nei tanti passanti, che a quell’ora si trovavano sul viale che corre parallelo al mare. Una delle ipotesi potrebbe riguardare una sorta di avvertimento nei confronti del personale che opera all’interno del presidio ospedaliere privato da cui, probabilmente, la notte precedente è partita la chiamata alle forze dell’ordine per una rissa scoppiata nelle vicinanze della struttura.