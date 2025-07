Regionali: Toscana; Donzelli, candidatura Tomasi per governare

Elezioni regionali in Toscana: per il voto del 12 ottobre il centro destra prova a trovare un accordo sul Sindaco di Pistoia di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi. Ora c’è l’ok di Giovanni Donzelli.

“Con una battuta, da fiorentino, dico che bisognerebbe pisanizzare la Toscana perché qui c’è un’esperienza, con il sindaco Michele Conti, di buon governo già al secondo mandato e che può essere esportata anche a livello regionale. Del resto governiamo già in molte altre città capoluogo (Lucca, Grosseto, Pistoia, Arezzo e Siena solo per citarne alcuni) e con Alessandro Tomasi”, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale Fdi, “per la prima volta nella storia del centrodestra toscano presentiamo una candidatura di governo e non di opposizione”. Lo ha detto Giovanni Donzelli stamani a Pisa durante un’iniziativa di Fratelli d’Italia in vista delle regionali in Toscana. “Alessandro è un ottimo sindaco – ha aggiunto – e non è un caso che lo abbiamo scelto come candidato presidente. Vogliano dimostrare che siamo capaci di governare il territorio e per questo abbiano puntato su di lui. Ma anche a Pisa e altrove le amministrazioni nelle quali Fratelli d’Italia ha un peso determinante stanno ottenendo importanti risultati e ora siamo pronti a dimostrare ai cittadini che lo possiamo fare anche guidando la Regione”. Nel frattempo è atteso per oggi pomeriggio l’incontro tra il presidente uscente Eugenio Giani e la segretaria del Pd Elly Schlein per chiudere l’accordo sulla candidatura del centrosinistra.