NoVax-NoGas attaccano Mazzeo e Meloni su Facebook

Firenze, attacco NoVax-NoGas su Facebook contro il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le immagini della premier Giorgia Meloni e dello stesso Mazzeo con una svastica sul volto e a fianco una scritta NoVax con il logo della doppia V in un cerchio rosso, sono apparse sul profilo di Mazzeo dopo che il presidente dell’Assemblea toscana ieri aveva espresso solidarietà a Meloni e al presidente della Regione Eugenio Giani dopo il blitz NoVax-NoGas nei loro confronti a Piombino.

Tra i commenti anche attacchi contro il rigassificatore di Piombino mentre nelle chat interne di gruppi NoVax-NoGas attacchi e offese contro Mazzeo anche per la sua posizione favorevole ai vaccini anti Covid.

“Di nuovo nel mirino dei NoVax, come già accaduto in passato – sottolinea Mazzeo in un altro post -: girano miei fotomontaggi con le svastiche e post nei loro gruppi telegram pieni di offese e minacce. La colpa? Aver espresso le mie opinioni e la solidarietà ai presidenti Meloni e Giani vittime dei loro deliri e dei loro folli accostamenti coi drammi del passato. Mi spiace deluderli, ma non smetterò di continuare a dire ciò che penso. Il loro odio non vincerà”.