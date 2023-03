Scontro tra moto e bicicletta, 2 morti

Lastra a Signa, due uomini, un cinquantasettenne e un cinquantatreenne, sono morti nello scontro tra una moto e una bicicletta, che viaggiavano in direzione opposta, avvenuto domenica mattina in via Vecchia Pisana nella cittadina in provincia di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il motociclista, 54 anni di Prato, stava percorrendo via Vecchia Pisana quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con la bicicletta condotta da un cinquantasettenne di Pistoia. Entrambi conducenti venivano sbalzati per terra dai propri mezzi e perdevano la vita causa politraumi riportati.

Accertamenti sono in corso per stabilire le cause dell’incidente, per il quale era stato attivato anche l’elicottero Pegaso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale.

È stato disposto che le salme siano portate a medicina legale dove verrà eseguito l’esame autoptico. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.