Immigrazione clandestina, scoperto un hub nel Senese, 3 arresti

Chianciano Terme, scoperto in provincia di Siena, un gruppo criminale di portata internazionale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che collocava badanti nel territorio della Valdichiana e che aveva allestito un vero e proprio hub nel Senese.

La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza di Siena, come riporta oggi l’edizione locale della Nazione anticipando i dettagli dell’operazione che saranno resi noti domani in una conferenza stampa. Ai domiciliari sono finiti due uomini e una donna accusati, tra l’altro, di associazione a delinquere per aver favorito l’immigrazione clandestina.

L’indagine ha condotto alla scoperta del gruppo il quale, tramite una società operante nel settore dell’assistenza alla persona, oltre a collocare illecitamente sul territorio numerose badanti, aveva messo in piedi un vero e proprio centro dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, Intorno al quale ruotavano decine e decine di immigrati, tra cui donne impiegate come badanti.

Il ‘cuore’ di questa attività sarebbe stato Chianciano Terme dove risiedono due degli arrestati ed un indagato. Saranno interrogati domani pomeriggio dal gip Jacopo Rocchi che ha emesso le misure cautelari. Alla conferenza stampa parteciperanno il procuratore facente funzione Nicola Marini, il pm Siro De Flammineis che ha coordinato l’indagine insieme al colonnello della finanza Giuseppe Marra e al comandante della tenenza di Montepulciano Luca Sasso.