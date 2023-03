Blitz no vax e no gas nella notte a Piombino, rete comitati si dissocia

Blitz no vax e no gas nella notte a Piombino (Livorno) dove, in vista della manifestazione nazionale contro il rigassificatore in programma oggi in città, ignoti hanno proiettato sulle facciate del palazzo comunale e della fortezza del Rivellino immagini della premier Giorgia Meloni e del presidente della Regione Eugenio Giani accompagnate da svastiche e frasi.

Meloni e Giani, come riportano oggi la stampa locale, sono raffigurati con una svastica sulla testa e con la scritta “Sono nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria” e poi “Il rigassificatore a Piombino è la frode di uno Stato assassino”, accompagnati dal simbolo no vax della doppia V in un cerchio rosso. Intanto sono stati innalzati i livelli di sicurezza a Piombino e oggi sono previsti posti di blocco all’ingresso della città e controlli per evitare possibili infiltrazioni di gruppi violenti.

La manifestazione intitolata “Per la giustizia climatica, liberiamoci dal fossile e dalle opere inutili”, è promossa dalle organizzazioni Per il clima, Fuori dal fossile e Rete no Rigass No Gnl.

Il corteo partirà alle 14 dal largo caduti sul lavoro per sfilare fino a piazza Bovio. Attesi comitati e associazioni da tutta Italia, da Ravenna a Taranto, da Sulmona ad Agrigento e anche dalla Sardegna, provenienti da tutti i luoghi interessati da progetti legati al fossile. Ci saranno anche delegazioni di realtà ambientaliste da tutta l’Italia e anche una delegazione del Coordinamento contro la povertà energetica della Spagna.

“Apprendiamo dai giornali che sedicenti no vax hanno proiettato immagini della presidente Meloni e presidente Regione Toscana Giani con scritte inneggianti alla dittatura nazisanitaria. La Rete No rigass no gnl e la campagna Fuori dal fossile si dissociano fermamente e ribadiscono che alle 14 di oggi partirà un corteo gioioso e determinato per ribadire la contrarietà al fossile”. Così in una nota si è espressa la Rete No rigass no gnl dissociandosi da quanto avvenuto.



