Decoro per i tabernacoli di Firenze grazie ad una donazione di Friends of Florence

Firenze, grazie alla donazione di Friends of Florence sarà possibile proseguire con un’operazione in collaborazione degli Angeli del Bello per curare i tabernacoli fiorentini.

I tabernacoli a Firenze sono luoghi di infinita importanza e devozione sparsi per tutto il centro città, molto spesso sommano una propria valenza artistica. Sono proprio questi ultimi ad essere l’obbiettivo della nuova operazione di “rigenerazione” attivata da una collaborazione degli Angeli del Bello con la Fondazione filantropica Friends of Florence che ha rinnovato la sua donazione a questo scopo. Gli Angeli del Bello così porteranno avanti il progetto di pulizia e ripristino del decoro sul patrimonio di tabernacoli dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Nel 2022 il progetto pilota è stato destinato al rione di San Lorenzo, coinvolgendo diverse associazione dell’aerea e la squadra Custodi del Bello su alcuni palazzi storici come Sant’Agnese, la chiesa di San Barnaba, il Cenacolo di Sant’Apollonia – persone fragili, cittadini italiani e stranieri, a cui è offerta la possibilità di essere reinseriti nel mondo del lavoro attraverso attività di cura di aree pubbliche. Nel 2023 invece si è scelto di ampliare l’azione estendendola in tanti tabernacoli del quartiere di San Lorenzo, testimonianze preziose di una storia che unisce arte, tradizione popolare e devozione.

Con la donazione di 10.000 euro di Friends of Florence, i Custodi del Bello puliranno i vetri del tabernacolo e, in più, rimuoveranno eventuali scritte dai muri contigui. Sono attività svolte in virtù del protocollo d’intesa in vigore con la Soprintendenza che permette alla Fondazione di intervenire su beni notificati. Inoltre, se i tabernacoli necessitano di manutenzioni straordinarie che vanno oltre l’opera di pulizia si procede alle segnalazioni al soggetto competente per ogni tabernacolo.