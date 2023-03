Tramvia Firenze: sul web cantieri e modifiche, mappa mostra i lavori in corso

Tramvia Firenze – Da oggi sul sito web www.firenzetramvia.it, realizzato dal Comune di Firenze per mettere a disposizione tutte le informazioni sulla tramvia, è stata inserita una mappa che mostra i cantieri attivi e le modifiche alla viabilità aggiornati secondo le ordinanze in vigore.

Sulla mappa, realizzata dalla Direzione sistemi informativi del Comune, è possibile visualizzare anche il tracciato del tratto Fortezza-San Marco della linea T2 attualmente in costruzione.

Sul sito www.firenzetramvia.it, ricorda Palazzo Vecchio, è possibile trovare tutte le informazioni sulle linee in esercizio e su quelle che verranno realizzate nei prossimi anni, con schede dettagliate sui tracciati e i progetti ed una mappa che rappresenta la visione del futuro prossimo del sistema tramviario, e le notizie di aggiornamento sui lavori e sulla mobilità.

Inoltre, cliccando sul tratto di strada interessato alla modifica della viabilità, si visualizzano le date di inizio e fine provvedimento e la relativa ordinanza, che può anche essere scaricata.



Per i lavori della linea della tramvia Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco a partire dal 13 marzo cambierà la cantierizzazione in piazza San Marco. Le operazioni di modifica sono previste alle 21 in modo da completare il nuovo assetto della piazza prima della prima della ripresa del servizio del trasporto pubblico, al momento bloccato.

Come spiegato dalla nota del Comune, sarà riaperto anche il primo tratto di via Cavour, dalla piazza a via della Dogana dove continueranno i lavori di sistemazione del marciapiede ma andranno avanti i lavori propedeutici eseguiti da Toscana Energia nel tratto da via Micheli verso i viali. Continuerà regolarmente anche il cantiere della sede tranviaria sul tratto via della Dogana-via Micheli, il termine di quest’ultima termine è previsto per il 25 marzo.