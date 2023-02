Tramvia Firenze, domani nuova fase cantiere viale Lavagnini

Firenze, da domani è in programma a Firenze una modifica dei lavori della variante della linea T2 della tramvia che collegherà la Fortezza a piazza della Libertà e piazza San Marco.

Entriamo nella nuova fase della cantierizzazione su viale Lavagnini nel tratto via Poliziano-viale Strozzi che comporterà la chiusura della svolta su via Leone X. Come spiegano da Palazzo Vecchio per il weekend del 4-5 marzo ci saranno le variazioni del tratto da piazza della Libertà a via Poliziano, per il 6 marzo è prevista la nuova fase della cantierizzazione in piazza San Marco. Per quanto riguarda viale Lavagnini, dalle 21 di domani inizieranno le operazioni di allestimento del cantiere anche nel tratto da via Poliziano a viale Strozzi.

Nella direttrice verso la Fortezza saranno a disposizione due corsie per la tramvia, una su entrambi i lati del cantiere. Due le corsie anche nella direttrice opposta, da viale Strozzi verso piazza della Libertà: la nuova fase comporterà la chiusura della svolta da viale Lavagnini verso via Leone X. Sono poi in via di ultimazione i lavori di posa del lastrico lato basilica di piazza San Marco: per rimuovere il cantiere e riaprire al transito occorrerà aspettare la maturazione della pavimentazione in pietra, si stima circa dieci giorni.

L’avvio della nuova fase delle lavorazioni è programmato per il 6 marzo: dalle 21 alle 5 di martedì sarà allestito il nuovo cantiere a centro piazza e restituito al transito il tratto lato basilica. Contestualmente sarà riaperto il primo tratto di via Cavour tra la piazza e via della Dogana, mentre sul tratto successivo fino a via Micheli proseguiranno i lavori sul marciapiede.