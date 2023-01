Tramvia da 16/1 lavori sottoservizi viale Lavagnini

Firenze, proseguono i lavori per la realizzazione della Variante al centro storico (Vacs) del tram, la linea che collegherà la Fortezza con piazza San Marco.

Dal 16 gennaio, spiega Palazzo Vecchio, prenderanno il via interventi relativi ai sottoservizi per la Tramvia in corrispondenza dell’intersezione tra viale Lavagnini e via Santa Caterina d’Alessandria.

Gli interventi saranno effettuati in orario notturno (dalle 21 alle 5 del giorno successivo) e per fasi, con l’obiettivo di consentire sempre l’accesso a via Santa Caterina d’Alessandria per i veicoli provenienti da via Poliziano.

Dal punto di vista dei provvedimenti saranno istituiti un restringimento di carreggiata e divieti di sosta alternati, prevista anche la chiusura della pista ciclabile di via Lavagnini da via Santa Caterina d’Alessandria a via Bonifazio Lupi.

Il termine previsto è il 20 gennaio. Sempre il 16 gennaio, si legge ancora nella nota, inizieranno i lavori relativi alle sistemazioni urbanistiche sul controviale Lavagnini nel tratto rimanente, ovvero quello dalla scuola verso viale Strozzi. L’intervento si concluderà a fine aprile.