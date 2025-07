Discarica abusiva a Pistoia, quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate per l’inchiesta sulla discarica abusiva realizzata a Pistoia nei pressi del campo nomadi denominato ‘ex campo volo’ di via Ciliegiole, già bonificata più volte.

I quattro indagati, di cui due posti ai domiciliari e due portati in carcere, per l’accusa sarebbero responsabili a vario titolo e con diverso ruolo e compito di aver posto in essere “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva”. Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Noe e del comando provinciale.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Firenze e relativa a fatti risalenti al periodo tra il settembre 2023 e il settembre 2024, aveva portato lo scorso 23 maggio i carabinieri del gruppo per la tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica di Roma e del comando di Pistoia, supportati dai militari del 6/o Battaglione Toscana di Firenze, insieme alla Polizia municipale pistoiese, a dare esecuzione a una serie di decreti di perquisizione e sequestro. Nel campo di via Ciliegiole, per l’accusa, sarebbe stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali, molti dei quali di natura pericolosa, ai quali in più di un’occasione sarebbe stato dato anche fuoco per smaltirli. Scoperto anche che, per la discarica, sarebbero stati anche occupati altri 2.500 metri quadrati di terreno di proprietà di privata, con cumuli di rifiuti stimati in almeno 100 tonnellate, alti anche 5 metri e ricoperti dalla vegetazione, che hanno portato a un ulteriore sequestro. Agli indagati sequestrati anche 3 veicoli utilizzati per effettuare i trasporti illegali dei rifiuti.