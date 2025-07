ESCLUSIVA CONTRORADIO. Elezioni Toscana, si vota il 12 e il 13 ottobre

Controradio è in grado di svelare in anteprima la data delle prossime elezioni in Toscana. Si voterà nei giorni 12 e 13 ottobre per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.

Finalmente abbiamo una data. Anzi due. Per le prossime elezioni regionali in Toscana si voterà il 12 e il 13 ottobre. Finalmente queste elezioni hanno dunque un primo punto fermo. Perché usiamo due volte la parola “finalmente”? Perché si vota praticamente domani e ad oggi i cittadini toscani continuano ad avere in mano pochissimi elementi. Oggi siamo in grado anticipare le date del voto. Eppure, a praticamente tre mesi, non abbiamo alcun dato ufficiale. Parliamo soprattutto dei candidati alla Presidenza della Regione, dei loro programmi e dunque della possibilità dei cittadini di comprendere, approfondire e scegliere. Quello che sappiamo al momento. Il Centro destra ha soprattutto un candidato che è praticamente già in campagna elettorale da settimane. Alessandro Tomasi, sindaco al secondo mandato di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. In ombra gli altri candidati della Lega e di Forza Italia. Variabile fuori controllo: Roberto Vannacci. Al momento nella coalizione manca però un accordo e dunque si guarda a Roma, in attesa. Per il centro sinistra, in cerca di un campo largo, c’è il Presidente uscente Eugenio Giani, del Pd. Impensabile per il partito pensare ad altri (in tanti ambienti si parla da mesi di Dario Nardella), smentire il proprio operato e quello del proprio Presidente e infine costruire una candidatura ex novo in tre mesi. Anche se il partito guidato da Elly Schlein cerca di trovare posizioni aggiornate agli equilibri attuali e sicuramente non ha nessun interesse ad andare incontro ad una campagna elettorale lunga. Niente di ufficiale però e forse bisognerà aspettare agosto. Anche se, nel frattempo, avere le date del voto, non è male.