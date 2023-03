Controradio News ore 7.25 - 13 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:49 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Improvviso incendio ieri al magazzino della cartiera di Porcari, in via Bernardini. Intervenute sei autobotti dei vigili del fuoco. Giunto anche personale e mezzi provenienti dai comandi di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Massa Carrara. Il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ha diffuso un appello per tenere chiuse le finestre. L’incendio ha coinvolto un magazzino della Essety. Il fumo visibile a diversi chilometri di distanza.

Controradio news – Tragico incidente a Lastra a Signa. Intorno alle ore 11 di ieri un ciclista 57enne di Pistoia e un motociclista 54enne di Prato si sono scontrati frontalmente sulla via Vecchia Pisana. Entrambi sono morti sul colpo. Accertamenti in corso per stabilire le cause dello scontro.

Controradio news – Auto in fiamme al km 268 dell’autostrada A1. E’ accaduto intorno alle 14.45 di ieri, con chiusura del tratto compreso tra Calenzano e Barberino, fino alle 16 in direzione Bologna. L’autostrada è stata poi riaperta al traffico una volta terminati i lavori di messa in sicurezza.

Controradio news – “Essere un partito che si chiama ‘democratico’ è più faticoso, più difficile, ma ti rende orgoglioso di far parte di una comunità di donne e uomini che sanno sognare, sanno confrontarsi e sanno lavorare insieme per il proprio paese e le proprie città. Buon lavoro alla nuova segretaria Elly Schlein e al nuovo presidente Stefano Bonaccini”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Controradio news – Sono stati trasferiti in altre regioni una parte dei 584 migranti giunti nel porto di Reggio Calabria a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera. Provengono da paesi subsahariani e tra loro ci sono numerosi minori non accompagnati e nuclei familiari.

Ieri sono stati effettuati trasferimenti verso la Lombardia (98) e la Toscana (33).

Controradio news – Salone dei Duecento, Palazzo Vecchio ore 10:00 Seduta del Consiglio comunale di Firenze. Annunciata la presenza dei lavoratori del Teatro del Maggio musicale fiorentino.