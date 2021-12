Rock Contest, la finale torna dal vivo!

Sabato 18 dicembre la finale del Rock Contest 2021 torna dal vivo! Sul palco del Cinema La Compagnia sei band da tutta Italia e l’imperdibile spettacolo di Alessandro Baronciani “Quando tutto diventò blu”, concerto a fumetti. Ospiti Rachele Bastreghi, Emma Nolde, Her Skin, Ilariuni, Corrado Nuccini (Giardini di Mirò). Prevendite aperte da questo pomeriggio su www.cinemalacompagnia.ticka.it. Posti limitatissimi

Ospiti Rachele Bastreghi (dei Baustelle), Emma Nolde, Her Skin, Ilariuni, Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), il violoncellista Daniele Rossi. Conducono la serata Giustina Terenzi (Controradio) e Silvia Boschero (Rai Radio 1).

Prevendite aperte da giovedì pomeriggio su www.cinemalacompagnia. ticka.it . Posti limitatissimi. Costo: 9,00 €

La graphic novel cult dell’illustratore in uno speciale evento tra musica e immagini.

Per la speciale occasione della Finale del Rock Contest, ospiti speciali due tra i nomi più importanti della musica alternativa “al femminile”, Rachele Bastreghi dei Baustelle ed Emma Nolde, scoperta del Rock Contest ed astro nascente della panorama italiano.

A sonorizzare i disegni live di Baronciani saranno Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e il violoncellista Daniele Rossi, mentre a dare voce ai testi originali scritti per lo spettacolo saranno due giovani artiste note nella scena indie: Ilaria Formisano dei Gomma, band post punk con due album all’attivo e concerti tra Italia – hanno accompagnato anche Calcutta – ed estero, ed Her Skin, progetto di Sara Ammendolia che negli ultimi anni l’ha portata a condividere il palco con Motta e Zen Circus.

Uno spettacolo che ha incantato il pubblico parlando di attacchi di panico, momenti blu, discese negli abissi e risalite in un mix perfetto di disegno e musica sognante dal vivo.Protagonista di “Quando tutto diventò blu” è Chiara, che ama il mare e le immersioni ma un giorno si sente come soffocare sott’acqua. Chiara ha paura di tante cose, ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non dover ammettere di avere paura della paura. Alessandro Baronciani scrive un racconto così intimo da sembrare il diario di una persona vera e accompagna la giovane protagonista in un percorso che la porta a riconoscere di soffrire di attacchi di panico e superarli.

Le canzoni dello spettacolo sono diventate anche un disco di 9 tracce, uscito per La Tempesta Dischi, dalle atmosfere avvolgenti come le profondità del mare disegnate con l’inchiostro blu nel libro. Armonie di voci femminili, archi e synth che incrociano melodie dream-pop e ambient. Una versione in vinile è uscita per Black Marmalade Records, in 500 copie – vinile bianco e con una “limited edition blu” con disegni originali di Alessandro Baronciani.