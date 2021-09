Emma Nolde. Ascolta l'intervista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:54 Share Share Link Embed

In occasione di una sua data fiorentina abbiamo colto l’occasione per fare due chiacchiere con Emma Nolde, talentuoso astro nascente della nuova musica italiana scoperta e lanciata dal Rock Contest di Controradio.

Emma Nolde è stata scoperta dal Rock Contest nel 2019, edizione in cui ha meritato il Premio Ernesto de Pascale per la miglior canzone con testo in italiano con il brano Nero Ardesia. Canzone che è poi entrata a far parte dell’album d’esordio “Toccaterra” uscito per Woodworm/Polydor.

Emma ha portato il disco dal vivo in un lungo tour estivo che ha percorso tutta la penisola.

Ascolta l’intervista a cura di Giovanni Barbasso.

Nel frattempo il Rock Contest è partito con le iscrizioni all’edizione 2021. In palio registrazioni in studio, clip, tour e altri premi votati alla crescita professionale: 1° e 2° Premio Rock Contest, Premio FSE/Giovanisì, Premio Ernesto De Pascale. Novità di quest’anno, il Premio Enrico Greppi “Erriquez” in ricordo del leader della Bandabardò.

Partecipare è semplicissimo: basta compilare il modulo d’iscrizione e caricare tre brani originali. Una giuria di addetti ai lavori selezionerà le 30 band/artisti che accederanno alle fasi finali del concorso: 5 serate eliminatorie e due semifinali online. Quindi la finalissima che, Covid permettendo, si svolgerà dal vivo, a dicembre, a Firenze, insieme a ospiti illustri e con una giuria super qualificata che, insieme al pubblico, stillerà la classifica finale.

La “Computer Age Edition” dello scorso anno, con cui il Rock Contest ha inaugurato la sua dimensione digitale, ha ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni.