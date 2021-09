Critico per un giorno: “Disco Ruin – 40 anni di club culture in Italia”

Per i soci del Controradio Club l’iniziativa “Critico per un giorno”. Prossimo appuntamento con Disco Ruin – 40 anni di club culture in Italia di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto il 21 settembre al Cinema La Compagnia di Firenze

Martedì 21 settembre alle ore 17.30 con ingresso gratuito “Disco Ruin – 40 anni di club culture in Italia” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto (Italia, 2020, 115’) v.o. ita

In occasione di Ma che genere di musica?! programma a cura di Ireos con il contributo del Comune di Firenze – Estate Fiorentina 2021 Alla presenza della regista Lisa Bosi e Alex Neri Dj

Un viaggio visionario, l’ascesa e il declino dell’Italia del clubbing, raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano il giorno. Quattro generazioni che vogliono essere “messe in lista” per entrare in questi luoghi di aggregazione e di perdizione, dove non conta che cosa fai di giorno, ma solo chi interpreti durante la notte. Quarant’anni in cui la discoteca ha prodotto cultura, arte, musica e moda. La traiettoria discendente della scena, un tempo popolare, e le vicende di vere e proprie istituzioni del divertimento come il Piper Club di Roma, il Cocoricò di Riccione, il Tenax di Firenze.

Il socio del Controradio Club ha l’occasione di diventare ‘Critico per un giorno’ andando a vedere gratuitamente al Cinema La Compagnia, un film con Gimmy Tranquillo per poi recensirlo. I commenti e le recensioni verranno poi postate Controradio.it e sui social! .

PRENOTATI A: CLUB@CONTRORADIO PUNTO IT