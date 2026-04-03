O que arde – Verrà il fuoco Il film-rivelazione di Oliver Laxe

“O que arde – Verrà il fuoco” di Oliver Laxe, vincitore del Premio della Giuria – Un Certain Regard a Cannes 2019 è in programma al cinema La Compagnia di Firenze dal 10 al 17 aprile

Dopo il successo internazionale di Sirât, film spagnolo candidato ai Premi Oscar 2026 come Miglior Film Internazionale, arriva nelle sale italiane O que arde (Verrà il fuoco), il film che ha rivelato al mondo lo sguardo potente e visionario del regista galiziano Oliver Laxe, tra le voci più originali del cinema contemporaneo.

L’incredibile exploit di Sirât – film che ha riscontrato un notevole successo di pubblico e critica -ha infatti portato molti a chiedersi chi sia Oliver Laxe, quali film abbia realizzato nel corso della sua carriera e da dove nasca il suo sguardo autoriale originale e inedito. Visionario e radicale, Laxe è uno di quei registi la cui poetica complessa e profonda si comprende solo guardando film dopo film.

Ambientato tra le verdi e isolate montagne della Galizia, il film segue Amador, un piromane che, dopo aver scontato la sua pena, ritorna al suo paese. Nessuno lo attende: l’unico legame rimasto è quello con sua madre, baluardo silenzioso a difesa del bosco e della fragile armonia della loro vita, minacciata dal possibile ritorno alle vecchie abitudini del figlio. Quando un nuovo incendio divampa tra gli alberi, il passato riaffiora e la comunità si chiude nel sospetto. Con O que arde, Oliver Laxe firma un film lirico e potente che affonda lo sguardo nella natura e nell’animo umano, restituendo un racconto di straordinaria autenticità, dove il paesaggio diventa corpo vivo e memoria collettiva.

”O que arde nasce dal desiderio di ascoltare la terra e le persone che la abitano” – racconta Oliver Laxe. “In Galizia il fuoco non è solo una tragedia naturale: è una ferita sociale, un mistero umano. Volevo filmare quel confine fragile tra l’uomo e la natura, tra colpa e redenzione. Oggi, dopo il viaggio di Sirât fino agli Oscar, sento ancora di più che questo film è una radice: è il luogo da cui tutto il mio cinema ha cominciato a bruciare”.

O que arde (Verrà il fuoco), l’opera che ha preceduto Sirât, approda al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), in programma dal 10 al 17 aprile (info www.cinemalacompagnia.it).