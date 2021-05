Omaggio ad Alida Valli alla Compagnia

Tre giornate dedicate ad Alida Valli per celebrare il centenario dalla sua nascita. Un doc e un film con un unico biglietto. Alla Compagnia di Firenze

Il 31 maggio 1921 nasceva Alida Valli, l’indimenticabile attrice italiana amata in tutto il mondo, musa di registi come Visconti, Bertolucci, Hitchcock, Antonioni, Argento, Welles, Vadim, Chabrol, Von Trotta. In occasione del centenario della sua nascita La Compagnia omaggia l’attrice con due appuntamenti speciali: il documentario “Alida”, di Mimmo Verdasca, e il capolavoro di Michelangelo Antonioni, “Il Grido”.

Alida di Mimmo Verdesca (Italia, 2020. 104′) v.o. ita