Siena: Letta, per vaccini a sanitari si segua esempio Toscana

Siena, vaccini: Letta, “Sul tema del personale sanitario e la loro messa in sicurezza vaccinale si segua il modello Toscana”.

Così il segretario del Pd Enrico Letta a Siena in riferimento al ‘pugno duro’ annunciato nei giorni scorsi dalla Regione contro i sanitari che non si sono ancora vaccinati.

“Lo dico qui in Toscana, estendiamo ciò che ha fatto la Regione” ha detto Letta in occasione dell’inaugurazione di una sede a Siena per la campagna elettorale che lo vede candidato per le suppletive nel collegio Toscana 12.

“Siamo in una fase delicatissima della vita del Paese perche’ la ripartenza e’ davanti a noi. Vedo palpabile la fiducia delle persone e la ricerca di nuovi investimenti, dobbiamo far si’ che questa fiducia sia ben riposta. Lunedi’ riparte la scuola, un momento storico dopo tanta sofferenza e abbiamo davanti un anno in cui la scuola dovra’ essere in presenza perche’ non si puo’ tornare alla Dad. Il tema dell’estensione del green pass e’ legato alla possibilita’ che il nostro Paese riparta in sicurezza. E’ una condizione fondamentale per uscire dalla pandemia e fare oggi quello che e’ necessario, non possiamo permetterci per giochi politici di fermare il paese”. Cosi’ Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico a Radio anch’io su Radio Rai 1.

“Salvini? Io non sono duro per partito preso o pregiudizio, lo sarei con chiunque tenesse quella posizione, lo sono anche con Fratelli d’Italia, strizzare l’occhio alla minoranza no vax del Paese. Il Paese- ha aggiunto – in grande maggioranza ha fiducia nelle vaccinazioni e nell’uso del green pass per ripartire e non può farsi fermare da una minoranza che non rispetta e non vuole regole”.