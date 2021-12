Giani, contagi in salita ma ricoveri stabili

By

Sesto Fiorentino, “Se sono in salita i contagi, sono sostanzialmente stabili ormai da più di un mese le ospedalizzazioni, che vanno poco sopra le 300”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine di un’iniziativa al Centro Coop.

“Ora siamo a circa 330 ospedalizzazioni – ha spiegato Giani -, il limite per la zona gialla è di 750, quindi siamo lontani dal 15% delle ospedalizzazioni per il passaggio in zona gialla: riusciamo quest’anno ad arrivare a Natale senza avere le limitazioni che caratterizzarono l’anno scorso, quando si riempivano anche fino a 3.000 persone gli ospedali, e contavamo 70 morti al giorno. È il risultato della vaccinazione: continuiamo quindi così”.

Per quanto riguarda i nuovi casi, “io ritengo – ha proseguito Giani – che le cose vadano viste sempre a livello settimanale. È evidente che ieri quando siamo arrivati a 791 contagi c’è stato un certo allarme, ma poi vedete che il giorno dopo si ritorna a 659”.

“Domani partirà la prenotazione per la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni”, poi “il 16 dicembre materialmente partirà la concreta vaccinazione”, “sicuramente sarà della partita il Meyer, e altri hub che lo hanno richiesto: stamattina interloquivo perché mi è stato richiesto nel centro Rogers a Scandicci, dove c’è anche uno spazio che può essere destinato ai bambini. Occorre creare in modo diffuso la possibilità di vaccinare i bambini da 5 a 11 anni”, che “devono vaccinarsi a loro agio” anche con “immagini e musica”.

“In una Toscana che ha 3.668.000 abitanti – ha aggiunto -, che ha vaccinato più di 3.070.000 persone, arrivare a vaccinarne altre 215mila sarebbe un bel colpo per isolare il Coronavirus”.