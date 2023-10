Rock Contest 2023: Martedì 17 e giovedì 19 ottobre le prime due eliminatorie live!

Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it. Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata.

Martedì 17 Ottobre per la 1a serata di selezione al Glue Alt. Concept Space: The Stand (Firenze), Mecha Prjt (Roma), Edgar Allan Pop (Forlì/Cesena), Saul Project (Lucca), Migraine (Brindisi), Jester In Jail (Pesaro). Scopriamoli attraverso le loro session live realizzate appositamente per il Rock Contest 2023. Queste le band in gara: The Stand (Firenze), Mecha Prjt (Roma), Edgar Allan Pop (Forlì/Cesena), Saul Project (Lucca), Migraine (Brindisi), Jester In Jail (Pesaro). Scopriamoli attraverso le loro session live realizzate appositamente per il Rock Contest 2023.

Giovedì 19 Ottobre invece, per la 2a serata di selezione al Glue Alt. Concept Space sfideranno il palco Slebo (Roma), Andrea Bambini (Pisa), Schiamazzi (Genova), Not My Value (Prat/Milano), Punkcake (Arezzo), Montecroce (Padova). Ecco le loro live session.

Intanto segnate la data di sabato 25 Novembre: serata finale – Viper Theatre con, ospiti speciali live, New Candys featuring Bugo.