Cecina: sindaco sospeso per uso cocaina torna al lavoro, “convocherò giunta, sono disintossicato’

Non si dimise dalla carica, ma si autosospese e per affrontare un percorso di recupero. Ed oggi torna al lavoro, convocando la giunta. l sindaco di Cecina (Livorno), il dem Samuele Lippi, ha annunciato in interviste al Tirreno e a La Nazione di volersi rimettere alla guida del municipio dopo le cure per disintossicarsi. “Sono guarito dalla cocaina e ora convoco la giunta”.

Il 17 luglio il sindaco Lippi venne fermato dai carabinieri con una dose di cocaina nei pressi del paese di Riparbella. L’amministrazione ha proseguito l’attività col vicesindaco e il resto della giunta comunale.

“Ora sto bene – ha detto Lippi, che è al secondo mandato da sindaco di Cecina — sono completamente ripulito e sto seguendo un percorso di prevenzione a eventuale ricaduta”, “posso dire che la vicenda è superata come testimoniano le certificazioni e i rapporti dell’Asl”.

Il sindaco Lippi convocherà la giunta comunale venerdì sapendo che c’è “una resistenza” al suo rientro “da parte di alcuni pezzi del Pd locale e pezzi della mia stessa giunta”, quanto alle voci di dimissioni in blocco di alcuni assessori “ciò mi fa molto male se penso che sono persone scelte da me.

Probabilmente ci sono ambizioni personali in vista delle prossime elezioni che hanno spinto i vertici del Pd e la giunta ad avere paura della mia figura. Mi sento tradito”. “So di aver commesso un errore, che però non può marchiare a vita una persona – aggiunge -. Chiedo solo al Pd e alla giunta di parlare e aprire un confronto”.